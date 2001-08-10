В Приморье автомобиль с водителем унесла река

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморском крае произошло смертельное ДТП. На участке дороги между селом Новопокровка и Новокрещенкой 47-летний мужчина за рулём Toyota Isis не справился с управлением. Автомобиль съехал в реку Большая Уссурка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Течением машину унесло на глубину, где она затонула. Очевидцами происшествия стали местные жители - они извлекли транспортное средство из воды. Тело водителя находилось в салоне. Видимых повреждений на нём не обнаружено.

Известно, что погибший имел 25-летний стаж вождения. За 2025–2026 годы его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

