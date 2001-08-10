Синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер в Северо-Курильском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром и днём 5 мая 2026 года в Северо-Курильском районе резко испортится погода. Синоптики прогнозируют очень сильный дождь и ветер, порывы которого достигнут 30 метров в секунду.
Спасатели просят жителей района отнестись к предупреждению серьёзно. Как рассказали ТИА «Острова» в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, без острой необходимости людям не стоит покидать пределы своих населённых пунктов. Водителям на дорогах следует строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.
Также сотрудники МЧС рекомендуют жителям заранее уточнить местонахождение родных и близких и обязательно предупредить их о надвигающейся непогоде. На время действия штормового предупреждения спасатели советуют полностью отложить любые выезды на рыбалку или охоту.
