Более 130 жителей с инвалидностью нашли работу в Сахалинской области за четыре месяца

С начала 2026 года Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу 134 жителям с инвалидностью – это на пять человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первые четыре месяца в службу занятости обратились 256 островитян с инвалидностью, что на 27 процентов превышает показатель января – апреля 2025 года.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, трудоустроенные сахалинцы работают обработчиками справочного материала, операторами копировальной техники, подсобными рабочими, уборщиками, сторожами, охранниками и дворниками. Шесть человек проходят обучение, в том числе по нацпроекту «Кадры», который инициировал президент РФ Владимир Путин. Они осваивают профессии охранника, делопроизводителя, водителя погрузчика и судоводителя маломерных судов.

Директор Кадрового центра Елена Савельева подчеркнула: для человека с инвалидностью важно не просто найти вакансию, а подобрать работу с учётом состояния здоровья, опыта и жизненной ситуации. Карьерные консультанты помогают пройти этот путь спокойно и понятно – от первой консультации до выхода на работу. В Долинске инвалид III группы Игорь Мясников обратился в Кадровый центр, потому что сам не мог быстро найти подходящее место. Специалисты внимательно отнеслись к его ситуации, предложили несколько вариантов и помогли с оформлением. Сейчас он работает дворником в МАУ «Управление городским хозяйством» в селе Углезаводск.

Ещё один пример приводит Кадровый центр Долинска: инвалид III группы с ментальными особенностями Максим Кожемякин обратился в службу 6 апреля. Уже через несколько дней специалисты подобрали ему работу – он вышел дворником в ООО «Жилкомсервис». Сам мужчина поблагодарил сотрудников за поддержку, отметив, что одному разобраться было бы сложнее.