Суд оштрафовал первого вице-мэра Холмска за игнорирование требований прокурора

Холмская городская прокуратура привлекла к ответственности первого вице-мэра Холмского муниципального округа – тот умышленно не выполнил законные требования надзорного ведомства. Мировой судья назначил должностному лицу административный штраф в размере 2 тыс. рублей за нарушение статьи 17.7 КоАП РФ.

Как рассказали ТИА «Острова» областной прокуратуре, проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности выявила серьезные проблемы в здании на улице Советской, 93А. Часть нежилых помещений, принадлежащих муниципалитету, оказалась захламлена. Сотрудники ведомства зафиксировали неудовлетворительное состояние этих объектов и затекания атмосферных осадков.

Прокуратура внесла представление мэру Холмского муниципального округа, однако чиновники не приняли мер к фактическому устранению нарушений. В связи с этим надзорный орган возбудил дело об административном правонарушении в отношении первого заместителя главы муниципалитета.

Постановление мирового судьи пока не вступило в законную силу. Тем не менее прокуратура уже добилась конкретных действий от администрации: чиновники провели собрание собственников нежилых помещений, где обсудили капитальный ремонт здания, а также очистили помещения от мусора.