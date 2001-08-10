В Южно-Сахалинске пройдёт фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в первые майские дни состоится танцевальный фестиваль. Как рассказали ТИА «Острова» в департаменте культуры Южно-Сахалинска, шестой открытый хореографический фестиваль самодеятельных коллективов взрослых «Танцующий остров» пройдёт 1 и 2 мая.

В первый день, 1 мая, в бизнес-центре «Парус» на Ленина, 376 покажут спортивный танец. Участники выступят сольно и в парах — исполнят вальс, танго и другие номера.

Второй день, 2 мая, примет Областной центр народного творчества на проспекте Победы, 24. Здесь зрители увидят народные, эстрадные, линейные и бальные танцы в исполнении коллективов.

Участвуют танцоры из Южно-Сахалинска, Долинского, Корсаковского, Невельского и Холмского районов, а также гости из города Вяземский Хабаровского края.

Выступления оценивают специалисты Областного центра народного творчества, Федерации танцевального спорта Сахалинской области, а также работники островных учреждений культуры и соцзащиты.

Организаторы фестиваля — общественное движение «Сахалинский танцевальный мир», Сахалинский областной центр народного творчества, МАУ «Спортивный город» и департамент культуры Южно-Сахалинска. Помогают им областные министерства — социальной защиты, а также культуры и архивного дела.

Начало оба дня в 14:00. Вход для зрителей бесплатный.