57 участников СВО и членов их семей трудоустроены на Сахалине с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года при содействии Кадрового центра Сахалинской области работу нашли 57 участников специальной военной операции и членов их семей. Этот показатель почти вдвое превышает данные за аналогичный период прошлого года.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, трудоустроенные граждане работают водителями, охранниками, пожарными, делопроизводителями, парикмахерами и специалистами по кадрам. Среди нашедших работу также есть фельдшер и механик протезно-ортопедических изделий.
В регионе выстроена системная поддержка участников СВО и их близких. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко особое внимание уделяется вопросам трудоустройства, обучения и социальной адаптации. Цель — чтобы каждый мог быстрее вернуться к мирной жизни и найти своё место в профессии.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева сообщила, что 15 ветеранов и девять их близких родственников сейчас проходят обучение, в том числе по национальному проекту «Кадры». Они выбрали востребованные направления: водитель погрузчика, охранник, электрогазосварщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по социальной работе и другие.
С участниками боевых действий и их семьями работают карьерные консультанты. Специалисты учитывают опыт, состояние здоровья, семейные обстоятельства и планы человека. Вместе с подопечными они составляют индивидуальный план: от профориентации и подбора вакансий до обучения и психологической поддержки.
С начала года Кадровые центры региона оказали участникам СВО и их родным более 300 мер поддержки. Чаще всего обратившиеся нуждались в помощи при поиске работы, составлении резюме и подготовке к собеседованию. Получить помощь можно в любом филиале Кадрового центра Сахалинской области.
