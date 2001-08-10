В Холмском районе в кабине экскаватора нашли тело мужчины

Тело 53-летнего мужчины обнаружили внутри кабины экскаватора. Машина стояла на дороге, которая ведёт из Южно-Сахалинска в Холмск. По этому факту холмский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.

ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, сейчас выясняют, что именно случилось.

Специалисты осмотрели место происшествия. Никаких следов, которые говорили бы о насильственной смерти, не нашли. Чтобы понять точную причину, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Позже, когда проверка закончится, примут процессуальное решение.