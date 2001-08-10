На Сахалине за три дня случилось четыре ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие дни - с 24 по 26 апреля 2026 года - на дорогах Сахалина произошло несколько аварий, в которых пострадали люди. Всего, как сообщили ТИА «Острова» в областной Госавтоинспекции, зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 510 нарушений правил дорожного движения. Из них 27 водителей задержали и отстранили от управления — они находились за рулём в состоянии опьянения. Ещё 65 человек либо вообще не имели прав, либо были лишены их по решению суда.

Также к ответственности привлекли:

троих водителей за езду на незарегистрированных машинах;

62 — за тонировку на стёклах;

18 - за технические неисправности автомобиля;

двоих - за неправильную перевозку детей;

одного пешехода, нарушившего ПДД;

четверых - за выезд на встречную полосу;

20 - за игнорирование дорожных знаков и нарушение правил стоянки;

одного - за то, что не уступил дорогу пешеходу.

На 23 водителей составили материалы за неуплату ранее назначенных штрафов по линии Госавтоинспекции в срок. Кроме того, 28 автомобилей задержали и отправили на специализированную стоянку.