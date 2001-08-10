Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы

Сахалинский зооботанический парк приглашает детей и взрослых на субботние и воскресные мероприятия. Участие в программах бесплатное – посетители оплатят только входной билет, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе зоопарка.

25 апреля в 12:00 начнётся интерактивная программа «В сердце джунглей: по следам древних индейцев». Гости отправятся на поиски затерянного тотема. Им предстоит научиться различать голоса обитателей джунглей, читать следы на тропе и повторить древние ритуалы для задабривания духов леса. Организаторы ждут участников у главного входа перед экспозицией «Приматы».

В 13:00 25 апреля там же проведут мастер-класс «Ловец снов по-амазонски». Специалисты зоопарка научат плести паутину особым узлом. Согласно поверьям, такой ловец задерживает плохие сны и пропускает только добрые. Каждый участник создаст изделие из натуральных материалов.

В 15:00 25 апреля перед экспозицией «Приматы» сотрудники проведут показательное кормление карпов кои. Селекционеры вывели более 80 цветовых вариаций этой рыбы, которые объединяют в 16 групп. На мероприятии гости узнают другие секреты карпов кои.

26 апреля в 15:00 зоопарк приглашает на показательное кормление амурской тигрицы Глории. Сильной и независимой хищнице исполняется 15 лет. В природе амурские тигры живут и охотятся поодиночке, но в свой день рождения Глория сделает исключение и будет рада гостям. Встреча состоится у экспозиции «Кошкин дом».