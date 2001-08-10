Сахалинская фирма контрабандой вывезла в Китай стратегически важные товары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская таможня совместно с областным УМВД провела оперативно-разыскные мероприятия и возбудила уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Фигурант – местная рыбодобывающая компания, которая поставила в Китай 27 тонн рыбопродукции почти на 3 млн рублей с поддельными документами, как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе таможни.

Таможенники установили: в октябре 2025 года компания отправила в КНР по контракту мороженые молоки рыбы лососевых пород. При декларировании фирма предъявила разрешение Россельхознадзора на вывоз и сертификат здоровья. Документы подтверждали, что продукцию произвело предприятие из Макаровского района, которое состоит в реестре аккредитованных компаний.

Оперативники выяснили иное. На самом деле компания поставила товар, маркированный другим производственным предприятием – из Корсаковского района. Эта фирма не имеет аттестации и не входит в реестр аккредитованных компаний.

Таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через границу стратегически важных ресурсов в крупном размере с недостоверным декларированием товаров. Санкция статьи предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас сотрудники проводят расследование.