Жителей Южно-Сахалинска просят не паниковать, МЧС проводит учения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели МЧС России проводят плановое пожарно-тактическое учение в лесном массиве Южно-Сахалинска. Условный лесной пожар тушат в районе озера Танковое в планировочном районе Хомутово.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства, пожарные уже выехали на место учения. Техника МЧС проследует по улицам города к озеру Танковое. Специалисты отработают все этапы тушения лесного пожара – от разведки до полной ликвидации огня.

Ведомство просит жителей не волноваться. Реальное возгорание отсутствует – спасатели действуют по плану. Горожан также призывают не препятствовать проезду специальной техники.