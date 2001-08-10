Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четыре представительницы бизнес-сообщества Сахалинской области попали в лонг-лист всероссийской премии «Деловой престиж: женщина-созидатель-2026». Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, поддержать островных предпринимательниц можно до 13 апреля на официальном сайте проекта.
Экспертная комиссия отобрала 317 участниц со всей страны. Среди них – четыре жительницы Сахалинской области. Евгения Антонова – руководитель детского образовательного центра «Лукоморье» и Виктория Ким – основатель компании «Корпорация нянь» участвуют в номинации «Социальное предпринимательство». Наталья Погосян, генеральный директор ООО «Бухгалтерская скорая помощь», поборется за победу в номинации «Консалтинг и HR». Елена Свиридова, руководитель сети кофеен «Лоэлль», представит регион в номинации «Ресторанное дело».
Победителей определят в 14 номинациях – от промышленности и строительства до социального предпринимательства. Решение примут на основе экспертной оценки и результатов народного голосования. Организаторы также вручат призы в специальных номинациях. Главную награду – гран-при «Лучшая женщина – предприниматель – 2026» – присудят за вклад в развитие компании и социально-экономическое развитие региона и страны.
