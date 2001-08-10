Пассажир мотовездехода пострадала при съезде в кювет под Южно-Сахалинском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 мая 2026 года в 13 часов 30 минут на 9-м километре автодороги «Южно-Сахалинск – Корсаков» 39-летний водитель мотовездехода не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате ДТП 37-летняя пассажир транспортного средства получила травмы различной степени тяжести.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, водитель управлял мотовездеходом «Brpoutlander Maxxt 650» и двигался в северном направлении. На указанном участке дороги мужчина потерял контроль над техникой – транспортное средство покинуло проезжую часть и оказалось в кювете с правой стороны по ходу движения.
После происшествия 37-летнюю женщину госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства случившегося. Травмы пассажира, полученные при съезде мотовездехода, требуют медицинского наблюдения.
