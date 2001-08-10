"Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
Жители и гости Южно-Сахалинска получат редкую возможность лично пообщаться с морским биологом Татьяной Ивкович, которую в профессиональной среде называют «матерью косаток». Лекция «Косатки Дальнего Востока» пройдет в главной библиотеке островного региона 30 мая в 16:00 – мероприятие состоится в рамках экопросветительского фестиваля «День Монерона».
Как рассказали ТИА “Острова” в пресс-службе СахОУНБ, гостем и лектором выступит руководитель научных экспедиций Дальневосточного проекта по изучению косаток FEROP Татьяна Ивкович. Более 20 лет исследователь изучает популяции косаток Дальнего Востока. На лекции эксперт расскажет об особенностях биологии этих хищников в дальневосточных морях, о современных методах изучения морских млекопитающих и об актуальных направлениях научных исследований. Также лектор затронет роль гражданских наблюдателей и путешественников в сохранении морских экосистем.
Отдельное внимание Татьяна Ивкович уделит правилам этичного наблюдения за китообразными: слушатели узнают, как фиксировать встречи с животными, не нарушая их естественное поведение и увеличивая продолжительность контакта. Косатки остаются одними из самых узнаваемых обитателей океана – их черно-белую окраску и высокий спинной плавник не спутать ни с кем. Однако за внешней схожестью скрывается сложная структура популяций: рядом могут существовать разные экотипы с уникальными стратегиями охоты, пищевыми предпочтениями и социальной организацией. Одни группы специализируются на рыбе, другие – на морских млекопитающих. Понимание этих различий, по мнению эксперта, важно для разработки эффективных мер охраны вида. Лекция пройдет в зале заседаний на первом этаже библиотеки. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(4242)45-25-42.
