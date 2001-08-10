Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2026
Сейчас 13:55
70,79|83,27
Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
12:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура Охи начала проверку после порыва теплотрассы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порыв теплотрассы в Охе оставил без отопления многоквартирные дома, школы и детские сады. Охинская городская прокуратура организовала проверку ресурсоснабжающей организации – надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства и сроки ликвидации аварии.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, коммунальное происшествие случилось сегодня, 21 мая 2026 года. Без теплоснабжения остались социально значимые объекты – детские сады и школы, а также многоквартирные дома в городе Охе.

Прокуратура проверит ресурсоснабжающее предприятие. Особое внимание надзорное ведомство уделит соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и срокам устранения аварийной ситуации.

По итогам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры реагирования.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?