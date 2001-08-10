За сутки на Сахалине автоинспекторам попались три нетрезвых водителя и девять – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 21 мая 2026 года, на Сахалине зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия – в результате этих ДТП ранения получили два человека и один участник движения погиб. Как рассказали ТИА “Острова” в региональной автоинспекции, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 137 нарушений правил дорожного движения.
Инспекторы задержали и отстранили от управления троих водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Помимо этого, стражи порядка выявили девять нарушителей, не имеющих права управлять транспортными средствами либо лишенных этого права по решению суда. На специализированную стоянку стражи порядка поместили два автомобиля.
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности одного водителя за управление незарегистрированным транспортным средством, троих – за тонировку стекол, еще троих – за наличие технических неисправностей и одного нарушителя – за выезд на встречную полосу. Также полицейские составили 10 административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2334 нарушения правил дорожного движения.
