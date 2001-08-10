На Сахалине при столкновении с фурой погиб подросток, управляющий байком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 мая 2026 года в 19:55 на 480 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «МАЗ» в сцеплении с полуприцепом двигался в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего подростка.

Как сообщили ТИА «Острова» региональной автоинспекции, несовершеннолетний водитель питбайка скончался на месте происшествия. Его 17-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.