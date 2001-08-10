На Сахалине кадровик обчистила служебную квартиру

Сотрудница кадрового отдела одного из медицинских учреждений Углегорска похитила из служебной квартиры мелкую бытовую технику и строительные инструменты. Женщина воспользовалась тем, что предыдущий жилец уволился и передал ей ключи от помещения на хранение, а затем проникла в квартиру, посчитав оставленные там вещи никому не нужными. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинской полиции, ущерб от действий подозреваемой составил около 20 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно нашли и изъяли всё похищенное имущество, после чего вернули его законному владельцу. Им оказался новый сотрудник, который получил эту квартиру после увольнения предыдущего жильца. Слаженные действия полиции позволили полностью восстановить права потерпевшего.

Уголовное дело в отношении фигурантки возбудили по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в жилище. Следователи избрали подозреваемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы.