XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XV региональная научно‑практическая конференция «Сахалинские Кирилло‑Мефодиевские чтения: роль Православия в укреплении единства народов России» пройдёт в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая 2026 года. Главная библиотека Сахалинской области станет одной из центральных площадок мероприятия: здесь проведут две открытые лекции‑встречи, которые помогут глубже осмыслить духовное наследие Православия и его влияние на формирование национальной идентичности.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Тарасова примет у себя два просветительских события в рамках чтений. Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, на базе учреждения 21 и 22 мая состоятся публичные лекции, открытые для всех желающих. Цель мероприятия – сохранить и развить традиции духовного и культурного наследия Православия, а также поддержать духовно‑нравственное воспитание в регионе.
Первая лекция‑встреча пройдёт 21 мая в 18:30. Доктор исторических наук Владимир Лавров представит доклад на тему «Император Александр Первый и старец Феодор Томский. Исторические факты и мифы». Слушатели познакомятся с малоизвестными страницами русской истории начала XIX века. Спикер проанализирует архивные документы, мемуарные источники и научные исследования, чтобы отделить исторические факты от устойчивых легенд. Особое внимание Владимир Лавров уделит роли духовных ориентиров в формировании государственной политики и общественного сознания – на примере отношений императора Александра I и сибирского старца Феодора (Кузьмича).
Вторая лекция‑встреча состоится 22 мая в 18:30. Роман Антоновский выступит с докладом «Русские - нация супергероев». Спикер рассмотрит национальный характер и исторический путь русского народа через призму культурных кодов и духовных ценностей. Он покажет, как традиционные добродетели – соборность, жертвенность, милосердие и стойкость – проявлялись в ключевые моменты российской истории и продолжают формировать идентичность современного общества. Лекция будет сопровождаться презентацией, а в конце слушатели смогут задать вопросы в формате открытого диалога.
Обе встречи пройдут в конференц‑зале библиотеки (1‑й этаж). Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
10:16 Сегодня «Сахалинская Коммунальная Компания» запустила телефонный чат-бот для передачи показаний счетчиков
09:11 Сегодня В Южно-Сахалинске дачу от огня спасали пять пожарных расчётов
09:46 Сегодня В Южно-Курильске специалисты установили новое оборудование на очистных сооружениях
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?