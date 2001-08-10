XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XV региональная научно‑практическая конференция «Сахалинские Кирилло‑Мефодиевские чтения: роль Православия в укреплении единства народов России» пройдёт в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая 2026 года. Главная библиотека Сахалинской области станет одной из центральных площадок мероприятия: здесь проведут две открытые лекции‑встречи, которые помогут глубже осмыслить духовное наследие Православия и его влияние на формирование национальной идентичности.

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Тарасова примет у себя два просветительских события в рамках чтений. Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, на базе учреждения 21 и 22 мая состоятся публичные лекции, открытые для всех желающих. Цель мероприятия – сохранить и развить традиции духовного и культурного наследия Православия, а также поддержать духовно‑нравственное воспитание в регионе.

Первая лекция‑встреча пройдёт 21 мая в 18:30. Доктор исторических наук Владимир Лавров представит доклад на тему «Император Александр Первый и старец Феодор Томский. Исторические факты и мифы». Слушатели познакомятся с малоизвестными страницами русской истории начала XIX века. Спикер проанализирует архивные документы, мемуарные источники и научные исследования, чтобы отделить исторические факты от устойчивых легенд. Особое внимание Владимир Лавров уделит роли духовных ориентиров в формировании государственной политики и общественного сознания – на примере отношений императора Александра I и сибирского старца Феодора (Кузьмича).

Вторая лекция‑встреча состоится 22 мая в 18:30. Роман Антоновский выступит с докладом «Русские - нация супергероев». Спикер рассмотрит национальный характер и исторический путь русского народа через призму культурных кодов и духовных ценностей. Он покажет, как традиционные добродетели – соборность, жертвенность, милосердие и стойкость – проявлялись в ключевые моменты российской истории и продолжают формировать идентичность современного общества. Лекция будет сопровождаться презентацией, а в конце слушатели смогут задать вопросы в формате открытого диалога.

Обе встречи пройдут в конференц‑зале библиотеки (1‑й этаж). Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.