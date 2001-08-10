Против жителя Тывы возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских на Сахалине
09:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске дачу от огня спасали пять пожарных расчётов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крупный пожар тушили в СНТ "Калинка" в Южно-Сахалинске 18 мая. Пламя полностью охватило дачный дом. На месте работали пять расчётов, пишет astv.ru.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 14:59. Пожарные прибыли к месту через 21 минуту. В это время дача полыхала, а из-под крыши шёл густой дым.

В 17:45 пожар ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

На месте работали 21 специалист и пять единиц техники. Люди не пострадали.

