Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области в апреле 2026 года впервые направили в синие сетчатые контейнеры более 380 тонн полезного вторсырья, что стало максимальным результатом с момента внедрения системы раздельного накопления. Этот показатель почти вдвое превысил данные аналогичного периода прошлого года – в апреле 2025 года жители отправили на переработку 206 тонн стекла, картона, пластика и металла. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, по сравнению с мартом текущего года прирост составил свыше 53 тонн.
Синие сетчатые контейнеры, которые недавно многие воспринимали как диковинку, теперь работают в полную силу. Лидером по объему собранного вторсырья традиционно стал Южно-Сахалинск – 268 тонн. На второй позиции расположился Корсаков – 45 тонн. Жители Анивы накопили 21 тонну. Серьезно подтянулись и долинцы: они собрали 18 тонн, что в два раза превышает результат марта. Руководитель регионального оператора Светлана Ярлыченко отметила, что рост объемов раздельно накопленных отходов свидетельствует о формировании экологической культуры у населения островного региона и его вовлеченности в процесс сортировки. Положительную динамику в компании назвали результатом планомерной работы по экологическому просвещению и выстроенной логистики.
На сегодня в регионе установили более 1700 синих сетчатых контейнеров. Мусоровозы забирают их содержимое отдельным рейсом не реже одного раза в неделю в районах и 2-3 раз в неделю в областном центре, а затем отвозят на сортировку. Сформированные партии направляют на перерабатывающие предприятия Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Новосибирска, где сырье возвращается в хозяйственный оборот. Современные технологии позволяют превращать вторсырье в качественные материалы для производства одежды, спортивного инвентаря, чемоданов, канцелярских товаров и других повседневных изделий.
Продукция из переработанных материалов по своим характеристикам не уступает аналогам из первичного сырья.
