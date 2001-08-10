Жителя Охи с миллионом для мошенников сняли буквально с самолета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
64-летний житель Охи едва не лишился 1 000 000 рублей из-за многочасового психологического давления мошенников, которые представлялись сотрудниками спецслужб. Только молниеносная работа оперативников отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (ОБПиИКТ) УМВД России по Сахалинской области остановила мужчину в гостинице Южно-Сахалинска прямо перед его вылетом в Хабаровск или Владивосток для передачи наличных денег. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, злоумышленники планировали направить похищенные средства на финансирование противоправной деятельности на Украине.
Обычный звонок от якобы сотрудницы коммунальной службы запустил преступную схему. Девушка сообщила жителю Охи о предстоящей замене домофонов и попросила продиктовать код из СМС для оформления заявки. Мужчина знал о правилах безопасности, но в тот момент бдительность притупилась – он назвал код. Следом за "коммунальщиками" в дело вступили лже-сотрудники "Росфинмониторинга", которые внушили сахалинцу, что его сбережения под угрозой, а сам он попал под подозрение. Мошенники удерживали жертву на связи более пяти часов, запретили сообщать информацию близким и не давали опомниться.
Финальный удар нанес подставной "офицер ФСБ". Он приказал мужчине срочно "обезопасить" накопления: снять все деньги с банковского счета, купить билеты и вылететь из Охи в Южно-Сахалинск, а затем следовать в Хабаровск или Владивосток для передачи наличных "доверенному лицу". Житель Охи поддался давлению, снял около 1 000 000 рублей и прибыл в областной центр, где заселился в гостиницу. В этот момент в его номер постучали настоящие оперативники УМВД. Полицейские отследили подозрительную цепочку действий и в последний момент объяснили ошарашенному мужчине, что он находился в руках циничных преступников.
Сегодня полицейские вернули миллион рублей законному владельцу. Житель Охи прослезился и поблагодарил сотрудников островной полиции за бдительность и оперативность. "Я был как в тумане. Мне казалось, что я помогаю, а на самом деле едва не отдал всё, что копил годами. Спасибо ребятам из полиции, что нашли меня, убедили и спасли мои деньги", – поделился мужчина.
