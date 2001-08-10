«Сахалинская Коммунальная Компания» запустила телефонный чат-бот для передачи показаний счетчиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Сахалинская Коммунальная Компания» внедрила для потребителей новый способ передачи показаний счетчиков – телефонный чат-бот по номеру 8-804-700-74-15. Бот предлагает пользователю передать показания с помощью голоса или клавиатуры телефона либо при желании соединиться с оператором-сотрудником. Как рассказали ТИА «Острова» в коммунальной компании, чат-бот запоминает адрес потребителя после первой передачи данных и в дальнейшем не требует повторного предоставления этой информации.

Для передачи показаний пользователю достаточно назвать домашний адрес или лицевой счет. Бот обрабатывает информацию за несколько секунд, после чего задает следующий вопрос. Система предоставляет потребителю данные по каждому счетчику за предыдущий месяц и исключает ошибку в случае, если показания текущего месяца оказываются меньше данных предыдущего периода. Отделение сбыта напоминает: передавать показания индивидуальных приборов учета необходимо с 10 по 25 число каждого месяца.

Помимо телефонного чат-бота, потребитель может выбрать и другие способы. Специальная форма на главной странице сайта «СКК» (skk65.ru) выделена красным цветом и подчеркиванием – через нее также легко передать показания. Адрес Центра обслуживания абонентов: город Южно-Сахалинск, улица Невельская, дом 38 – ящик для приема показаний на бумажном носителе стоит на столе у охранника. Также компания предлагает личный кабинет или сервис на ГИС ЖКХ (в обоих случаях необходима регистрация).