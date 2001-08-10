За сутки на Сахалине инспектор задержали 2 пьяных водителей и 13 – без прав

20 мая 2026 года на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий пресекли 170 нарушений правил дорожного движения. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за прошедшие дни автоинспекторы задержали двух водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения, и отстранили их от управления.

Помимо пьяных водителей, полицейские задержали еще 11 человек, не имеющих права управления транспортными средствами либо лишенных такого права по решению суда. Также сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности: одного водителя – за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке; трех водителей – за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стеклах; пятерых водителей – за управление при наличии технических неисправностей.

Кроме того, автоинспекторы наказали одного нарушителя за неправильную перевозку детей и четверых водителей – за выезд на встречную полосу. Всего сотрудники Госавтоинспекции пресекли 170 нарушений ПДД РФ в ходе профилактических мероприятий 20 мая 2026 года.