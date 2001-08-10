Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресекли мошенническую схему 27-летнего жителя Южно-Сахалинска. Мужчина работал в местном агентстве недвижимости и использовал служебный доступ к рекламным каналам компании для обмана покупателей земельных участков – он похитил у двух граждан 850 тысяч рублей, не выполнив обязательства по сделкам.
Полицейские установили, что злоумышленник размещал объявления о продаже земельных участков через рекламные ресурсы агентства, привлекая клиентов известной репутацией фирмы.
Каждому откликнувшемуся покупателю он подбирал интересующий объект, после чего под предлогом оформления сделки купли-продажи забирал деньги и тратил их по своему усмотрению.
Обязательства перед доверившимися ему людьми мужчина не выполнил. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, общая сумма похищенного составила 850 тысяч рублей.
Следователи СУ УМВД России "Южно-Сахалинск" возбудили в отношении бывшего работника агентства недвижимости два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Суд избрал фигуранту меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает проверку: оперативники устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
10:19 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска задержала няню по подозрению в краже 255 тысяч рублей
11:51 Сегодня На Сахалине подросток без прав врезался в патрульную машину ДПС
09:17 Сегодня ВТБ: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
13:41 7 Мая ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
18:18 8 Мая В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 12:02 Сегодня Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 Сегодня Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 Вчера Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
- 17:07 12 Мая Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?