Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресекли мошенническую схему 27-летнего жителя Южно-Сахалинска. Мужчина работал в местном агентстве недвижимости и использовал служебный доступ к рекламным каналам компании для обмана покупателей земельных участков – он похитил у двух граждан 850 тысяч рублей, не выполнив обязательства по сделкам.

Полицейские установили, что злоумышленник размещал объявления о продаже земельных участков через рекламные ресурсы агентства, привлекая клиентов известной репутацией фирмы.

Каждому откликнувшемуся покупателю он подбирал интересующий объект, после чего под предлогом оформления сделки купли-продажи забирал деньги и тратил их по своему усмотрению.

Обязательства перед доверившимися ему людьми мужчина не выполнил. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, общая сумма похищенного составила 850 тысяч рублей.

Следователи СУ УМВД России "Южно-Сахалинск" возбудили в отношении бывшего работника агентства недвижимости два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Суд избрал фигуранту меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает проверку: оперативники устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности мужчины.