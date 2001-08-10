Полиция Южно-Сахалинска задержала няню по подозрению в краже 255 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска лишилась золотых украшений и 95 тысяч рублей наличными из-за своей няни. Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнюю ранее судимую горожанку, которая подрабатывала в квартире потерпевшей. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по городу Южно-Сахалинску, общая сумма ущерба составила 255 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции обратилась 32-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что неизвестный похитил из её квартиры деньги и ювелирные изделия. Полицейские установили подозреваемую: ею оказалась няня, присматривавшая за детьми хозяйки. Пока владельцы отсутствовали дома, женщина без спроса осматривала шкафы в поисках ценностей.

Подозреваемая действовала скрытно в период с февраля по апрель 2026 года. За это время она вынесла из квартиры 95 тысяч рублей наличными. В один из дней злоумышленница нашла золотые изделия хозяйки, а после окончания рабочего времени забрала украшения с собой. Фигурантка сдала похищенное золото в ломбард, а вырученные деньги потратила.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемой по признакам преступления по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершённая в крупном размере. Суд избрал фигурантке меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.