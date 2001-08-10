ВТБ: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По прогнозам ВТБ, общерыночный объем пассивов в апреле показал прирост на 1%, прибавив более 1 трлн рублей, и достиг 67,2 трлн рублей. Это рекордный рост с начала года. Основным драйвером по-прежнему остаются рублевые вклады и накопительные счета. Их общий объем на рынке в апреле увеличился почти на 900 млрд, по оценке банка.
«Вклады и накопительные счета сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения, несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики. Например, в ВТБ количество активных вкладчиков превышает 11 млн человек, то есть каждый третий клиент открыл в банке накопительный продукт. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль, поэтому все чаще используют комбинированные стратегии сбережений. Или сразу несколько сберегательных продуктов под разные цели, или в связке с инвестиционными инструментами», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
В ВТБ средний чек вклада одного розничного клиента составляет более 550 тыс. рублей, а накопительного счета – более 137 тыс. рублей. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. К концу года сберегательный портфель банка может вырасти примерно на 14%, а доля вкладчиков продолжит расти.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
10:19 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска задержала няню по подозрению в краже 255 тысяч рублей
11:51 Сегодня На Сахалине подросток без прав врезался в патрульную машину ДПС
09:17 Сегодня ВТБ: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
13:41 7 Мая ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
18:18 8 Мая В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 12:02 Сегодня Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 Сегодня Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 Вчера Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
- 17:07 12 Мая Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?