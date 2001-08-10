В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центральными событиями 9 мая традиционно станут военный парад, шествие «Бессмертного полка» и масштабная вечерняя программа. Для обеспечения безопасности зрителей и участников вход к месту проведения мероприятий будет организован через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов.

Доступ зрителей к месту проведения военного парада будет осуществляться через пункты досмотра, расположенные на Коммунистическом проспекте в районе городского бассейна, на улице Тихоокеанской возле дома №2 и с западной стороны площади Победы.

Для посещения вечерней программы горожане смогут пройти на площадь Победы через КПП, установленные с южной и северной сторон площади по улице Горького, а также с западной стороны проспекта Победы.

Организаторы обращают особое внимание на правила прохода. На территорию проведения мероприятий будет запрещено проносить любое оружие (в том числе его копии, колющие и режущие предметы), аэрозольные баллончики, огнеопасные, пиротехнические вещества и воспламеняющиеся жидкости. Также под запретом находятся любые жидкости, включая алкогольные напитки, беспилотные летательные аппараты и профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки (за исключением техники аккредитованных журналистов). Полный список запрещенных предметов размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области.

В целях безопасности вход на площадки с животными, велосипедами и самокатами также будет запрещен. Из-за ожидаемого большого скопления людей горожанам настоятельно рекомендуют по возможности воздержаться от использования детских колясок. Кроме этого, жителям и гостям Южно-Сахалинска советуют минимизировать количество металлических предметов в одежде и ручной клади, чтобы не задерживать очередь при прохождении через рамки. Людей с ограниченными возможностями здоровья просят прибывать на мероприятия заранее.

Администрация города призывает жителей и гостей Южно-Сахалинска с пониманием отнестись к мерам безопасности и проявлять бдительность. При обнаружении оставленных вещей или подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить об этом дежурным сотрудникам полиции либо позвонить по номеру 112.