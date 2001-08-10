На Сахалине инспекторы за выходные задержали 51 пьяного водителя и 76 автомобилистов без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области подвели итоги профилактических мероприятий, прошедших в выходные дни. За это время на дорогах региона произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а сотрудники Госавтоинспекции выявили сотни нарушений правил дорожного движения.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, за прошедшие дни на территории Сахалина зарегистрировано 4 ДТП, в которых имеются пострадавшие. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проводили активную профилактическую работу, в ходе которой было пресечено 715 нарушений ПДД РФ.
Среди наиболее серьёзных нарушений - управление транспортом в состоянии опьянения. Стражи порядка задержали и отстранили от управления автомобилями 51 водителя, который находился за рулём нетрезвым. Кроме того, как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, задержаны 76 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами либо лишённых такого права по решению суда.
В отношении нарушителей были составлены административные материалы по целому ряду статей. Так, привлечены к ответственности: 14 водителей, управлявших машинами, не зарегистрированными в установленном порядке; 48 автомобилистов, чьи стёкла были затонированы с нарушением норм; 28 водителей, выпустивших на линию транспорт с техническими неисправностями. Также наказаны два водителя, нарушившие правила перевозки детей, и три пешехода, не соблюдавших ПДД.
Среди других нарушений: семь водителей - за выезд на полосу встречного движения, 24 - за несоблюдение требований дорожных знаков и правил стоянки, один - за то, что не уступил дорогу пешеходу. Помимо этого, как уточнили в сахалинской полиции, задержаны пять водителей, управлявших автомобилями без государственных знаков, а также шесть человек - за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
Отдельным пунктом в сводке идёт работа с должниками. Составлен 71 административный материал на водителей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы по линии Госавтоинспекции. Помимо этого, задержаны и помещены на специализированную стоянку 59 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня В Приморье автомобиль с водителем унесла река
09:40 Сегодня Госавтоинспекторы Сахалина задержали 6 пьяных водителей и пресекли 135 нарушений за сутки
09:56 Сегодня Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
09:59 Сегодня В Корсаковском районе водитель Toyota Wish сбил 8-летнего школьника на «зебре»
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
13:11 28 Апреля Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
16:06 28 Апреля В Южно-Сахалинске волонтеры раздали 500 георгиевских лент
12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 09:56 Сегодня Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 Вчера Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
- 12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?