На Сахалине инспекторы за выходные задержали 51 пьяного водителя и 76 автомобилистов без прав

В Сахалинской области подвели итоги профилактических мероприятий, прошедших в выходные дни. За это время на дорогах региона произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а сотрудники Госавтоинспекции выявили сотни нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, за прошедшие дни на территории Сахалина зарегистрировано 4 ДТП, в которых имеются пострадавшие. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проводили активную профилактическую работу, в ходе которой было пресечено 715 нарушений ПДД РФ.

Среди наиболее серьёзных нарушений - управление транспортом в состоянии опьянения. Стражи порядка задержали и отстранили от управления автомобилями 51 водителя, который находился за рулём нетрезвым. Кроме того, как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, задержаны 76 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами либо лишённых такого права по решению суда.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы по целому ряду статей. Так, привлечены к ответственности: 14 водителей, управлявших машинами, не зарегистрированными в установленном порядке; 48 автомобилистов, чьи стёкла были затонированы с нарушением норм; 28 водителей, выпустивших на линию транспорт с техническими неисправностями. Также наказаны два водителя, нарушившие правила перевозки детей, и три пешехода, не соблюдавших ПДД.

Среди других нарушений: семь водителей - за выезд на полосу встречного движения, 24 - за несоблюдение требований дорожных знаков и правил стоянки, один - за то, что не уступил дорогу пешеходу. Помимо этого, как уточнили в сахалинской полиции, задержаны пять водителей, управлявших автомобилями без государственных знаков, а также шесть человек - за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Отдельным пунктом в сводке идёт работа с должниками. Составлен 71 административный материал на водителей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы по линии Госавтоинспекции. Помимо этого, задержаны и помещены на специализированную стоянку 59 автомобилей.