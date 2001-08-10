Сахалинцев приглашают на тематическую экскурсию "Закулисье в зоопарке"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самая необычная экскурсия по тайным уголкам зоопарка возвращается. Новый сеанс ждёт посетителей уже 16 мая в 12:45. Гости смогут поучаствовать в обогащении среды приматов, посетить ветклинику, кормоблок, а также лаборантскую экзотариума.

Мероприятие платное продолжительностью около 2 часов. Стоимость участия - 500 ₽ с человека + входной билет (оплачиваются в кассе). Чтобы всем участникам было комфортно, количество мест ограниченно.

Вопросы можно задать по телефону: 8 (4242) 72-45-09 (доб. 133).

Место встречи: экспозиция «Приматы».

