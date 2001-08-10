Названы породы кошек и собак чаще всего пропадающих в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году на Сахалине и Курилах пропало 355 домашних животных. Это на 6,6% больше, чем годом ранее, сообщают аналитики всероссийской платформы поиска пропавших животных Pet911 и «Лаборатории Касперского».

Чаще теряются кошки – 188 случаев (53%). Владельцы разыскивали шотландских вислоухих, мейн-кунов и абиссинцев. Самые популярные клички среди потеряшек: Тайсон и Эгума (встречались трижды), а также Рамзес, Тигра и Ася.

Собак потеряли 167 раз (47%). В розыск уходили джек-рассел-терьеры, немецкие и кавказские овчарки. Имена единичные: Майк, Деля, Нари и Дэми.

По России за 2025 год потеряли около 180 тысяч питомцев (+7%). Но находить стали быстрее: 78% возвращаются домой за неделю. Чаще всего животные исчезают по пятницам, а для собак самый опасный день – 1 января из-за салютов.