Детеныш кенгуру родился в Сахалинском зоопарке

У молодой пары кенгуру Беннета в Сахалинском зооботаническом парке родился малыш. Этот вид сумчатых – эндемик Австралии. Появление у пары потомства в условиях зоопарка является показателем комфортной среды и здоровья животных, рассказали ТИА «Острова» в сахалинском зоопарке.

Кенгуру могут похвастаться сверхкороткой беременностью, которая длится примерно 30 дней. Но и детёныш рождается совсем крохотным - весом всего около 1 грамма. Сразу после рождения он, не видя ничего, по запаху карабкается по шерсти матери и забирается в сумку. Здесь, в тепле и безопасности, малыш подрастает в течение 4 – 5 месяцев. Юный кенгуру уже выглядывает наружу, но свои первые вылазки он совершит только в 8 – 9 месяцев.

Сахалинский зооботанический парк приглашает понаблюдать за жизнью экзотичной семьи, но просит соблюдать правила поведения: не кормить и не трогать животных.