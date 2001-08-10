Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой по 60рублей за килограмм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 15 мая, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести свежую рыбу по социальным ценам.
Так, торговля камбалой по 60 руб./кг и сельдью по цене 48 руб./кг осуществляется по адресам:
- ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь»);
- п/р Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда»).
Сельдь по цене 69 руб./кг можно купить с 14.00:
- ул. Ленина, 252Б (Ц «Техник», торговое место Д10).
Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в MAХ - канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
