Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2026
Сейчас 12:40
73,14|86,29
На Сахалине в суд направлено дело пьяного водителя без прав, сбившего насмерть пешехода
10:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой по 60рублей за килограмм

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой по 60рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 15 мая, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести свежую рыбу по социальным ценам.

Так, торговля камбалой по 60 руб./кг и сельдью по цене 48 руб./кг осуществляется по адресам:

- ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь»);

- п/р Ново-Александровск, ул.3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда»).

Сельдь по цене 69 руб./кг можно купить с 14.00:

- ул. Ленина, 252Б (Ц «Техник», торговое место Д10).

Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в MAХ - канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?