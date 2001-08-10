За сутки на Сахалине задержали 23 водителя без прав

За прошедшие сутки на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий пресекли 174 нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Госавтоинспекции, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами двух водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, полицейские задержали 23 водителя, которые не имеют права управления транспортными средствами либо лишены такого права по решению суда.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности трёх водителей за выезд на встречную полосу. Одного водителя наказали за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Инспекторы выписали протоколы на 19 водителей за тонировку на стёклах. Трёх водителей привлекли к ответственности за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей. Четыре водителя нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки. Ещё один водитель получил штраф за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 20 административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок. Инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 18 автомобилей. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 3329 нарушений правил дорожного движения.