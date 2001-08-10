За сутки на Сахалине задержали 23 водителя без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий пресекли 174 нарушения правил дорожного движения.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении Госавтоинспекции, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами двух водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, полицейские задержали 23 водителя, которые не имеют права управления транспортными средствами либо лишены такого права по решению суда.
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности трёх водителей за выезд на встречную полосу. Одного водителя наказали за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Инспекторы выписали протоколы на 19 водителей за тонировку на стёклах. Трёх водителей привлекли к ответственности за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей. Четыре водителя нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки. Ещё один водитель получил штраф за нарушение правил перевозки детей.
Сотрудники Госавтоинспекции составили 20 административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок. Инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 18 автомобилей. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 3329 нарушений правил дорожного движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:08 Сегодня В Корсакове мотоциклист решил обогнать машину на пешеходном переходе и попал в аварию
10:00 Сегодня Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
08:57 Сегодня Сахалинцам напоминают об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма
09:39 Сегодня Комиссия проверила уборку дворов в селе Советское и не нашла замечаний
16:19 Вчера За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:53 6 Мая В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дорог
08:50 4 Мая ВТБ поддержал мероприятия программы "Земля медведя: правила добрососедства" на Сахалине
09:55 4 Мая На Сахалине инспекторы за выходные задержали 51 пьяного водителя и 76 автомобилистов без прав
16:19 Вчера За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 10:00 Сегодня Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
- 10:50 Вчера В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат ДФО по гонкам с препятствиями
- 09:56 5 Мая Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 4 Мая Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?