3335 нарушений правил дорожного движения зафиксировали камены на Сахалине за сутки

На Сахалине в суд направлено дело пьяного водителя без прав, сбившего насмерть пешехода
09:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За 14 мая 2026 года на Сахалине не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 129 нарушений Правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, за сутки стражи порядка задержали и отстранили от управления четырех водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Помимо нетрезвых нарушителей, инспекторы задержали ещё 16 водителей, которые либо не имеют права управления транспортными средствами, либо суд лишил их этого права. Также полицейские привлекли к административной ответственности несколько категорий автолюбителей. Трое управляли машинами, не зарегистрированными в установленном порядке, двое – с тонированными стеклами, четверо – при наличии технических неисправностей. Ещё четверо нарушителей проигнорировали требования дорожных знаков и правила стоянки, а один водитель перевозил ребенка без детского кресла.

Сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии ГИБДД в установленный законом срок. Помимо этого, стражи порядка задержали и поместили на специализированную стоянку шесть автомобилей.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 3335 нарушений Правил дорожного движения. Таким образом, основную массу нарушений в этот день выявила техника, а не инспекторы на дорогах.

