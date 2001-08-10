14 Мая 2026
На Сахалине подросток без прав врезался в патрульную машину ДПС
11:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 мая 2026 года в 16 часов 27 минут в районе дома 51 по улице Кирова в Александровске-Сахалинске подросток на питбайке столкнулся с патрульным автомобилем ДПС. Сотрудники ДПС пытались остановить мототранспорт, именно в этот момент и произошло столкновение.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, в ходе разбирательства сотрудники установили личность водителя. Управлял мототранспортом 17-летний подросток, который не имел права на управление транспортным средством.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка получил телесные повреждения. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

