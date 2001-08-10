Минздрав включил хирургические операции в стандарт лечения детского ожирения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Александр Щербак/ ТАСС
Минздрав России добавил хирургические методы помощи в стандарт лечения ожирения у детей. Документ ведомства предписывает в отдельных случаях проводить продольную резекцию желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка, а также ежедневно осматривать пациента врачом-хирургом, сообщат ТАСС.
Новые требования расширяют возможности врачей при тяжелых формах заболевания. Помимо операций, стандарт дополнили обязательными консультациями диетолога. Также при диагностике ожирения у ребенка врачи теперь проводят осмотр у оториноларинголога.
Редакция ТАСС ознакомилась с документом ведомства 21 мая 2026 года. Хирургическое лечение не станут применять ко всем детям с лишним весом – решение о продольной резекции желудка, шунтировании или бандажировании принимают индивидуально при неэффективности других методов.
