Минздрав включил хирургические операции в стандарт лечения детского ожирения

Минздрав России добавил хирургические методы помощи в стандарт лечения ожирения у детей. Документ ведомства предписывает в отдельных случаях проводить продольную резекцию желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка, а также ежедневно осматривать пациента врачом-хирургом, сообщат ТАСС.

Новые требования расширяют возможности врачей при тяжелых формах заболевания. Помимо операций, стандарт дополнили обязательными консультациями диетолога. Также при диагностике ожирения у ребенка врачи теперь проводят осмотр у оториноларинголога.

Редакция ТАСС ознакомилась с документом ведомства 21 мая 2026 года. Хирургическое лечение не станут применять ко всем детям с лишним весом – решение о продольной резекции желудка, шунтировании или бандажировании принимают индивидуально при неэффективности других методов.





