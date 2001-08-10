Сахалинский зоопарк собирает старые замки и пульты для обезьян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники сахалинского зооботанического парка создадут развивающие стенды-бизиборды для приматов и просят горожан принести старые замки, выключатели и пульты. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе зоопарка, обезьяны как интеллектуальные животные постоянно нуждаются в "пище для ума", поэтому специалисты решили оборудовать для них специальные поверхности с предметами из повседневной жизни. Такие доски безопасно знакомят питомцев с разными механизмами и тренируют их мелкую моторику.

Жители Южно-Сахалинска могут помочь животным и дать ненужным вещам вторую жизнь. Организаторы акции ждут замки, щеколды, шпингалеты, крючки, текстильные кармашки с пуговицами и кнопками, выключатели, розетки, колокольчики. Также примут неработающие пульты, фонарики и другие предметы быта, которые владельцы еще не выбросили в урну.

Акция продлится до 10 июня 2026 года. Горожан просят оставлять принесенные вещи у охраны в административном здании по адресу: улица Детская, 4А. При возникновении вопросов сотрудники зоопарка советуют обращаться по телефону 30-37-47.