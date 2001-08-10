Автоинспекторы на Сахалине за выходные задержали 29 нетрезвых водителей

С 15 по 18 мая 2026 года на Сахалине случилось три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления 29 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Всего за этот период стражи порядка пресекли 489 нарушений правил дорожного движения, как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции.

Помимо нетрезвых водителей, инспекторы задержали 64 человека, не имеющих права управления транспортными средствами либо лишенных этого права по решению суда. На специализированную стоянку полицейские поместили 31 автомобиль. Также сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 11 водителей за управление незарегистрированными машинами, 27 – за тонировку стекол, 21 – за технические неисправности транспорта и двух – за нарушение правил перевозки детей.

Кроме того, инспекторы оформили четыре протокола за выезд на встречную полосу, восемь – за игнорирование дорожных знаков и нарушение правил стоянки, один – за управление без государственного знака. Четыре пешехода также получили штрафы за нарушение ПДД. Отдельно сотрудники Госавтоинспекции составили 64 административных материала на водителей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы по линии ведомства.