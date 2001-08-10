В Южно-Сахалинске дорожники приступили к ремонту внутриквартальных проездов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске дорожные службы точечно и «большими картами» восстанавливают покрытие внутриквартальных проездов – на текущий момент специалисты уже отремонтировали порядка 1800 квадратных метров. Ремонт в первую очередь охватывает проезды вблизи школ и детских садов, а также участки с высокой интенсивностью движения внутри жилых кварталов. Наибольшая активность работ сейчас наблюдается в 9-м микрорайоне, где подрядчиком выступает МКП «Завод строительных материалов им. М. А. Федотова».
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства Алексей Сапронов пояснил: после завершения текущего участка бригады продолжат работы в этом же микрорайоне. Специалисты планируют закончить этап до конца недели – сроки зависят от погодных условий. Далее дорожники перейдут к ликвидации дефектов покрытия в 11-м микрорайоне.
Муниципальные службы приступили к ремонту внутриквартальных проездов в областном центре в середине апреля 2026 года. На сегодняшний день работы уже завершились в 8-м микрорайоне. В планах на сезон – замена около 20 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Параллельно ремонт ведут в планировочных районах и селах муниципалитета: Ново-Александровске, Луговом, Хомутово, Березняках и других населенных пунктах.
