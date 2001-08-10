Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из 7,62-мм пулемёта "Калашникова"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине осваивают стрельбу из пулемёта Калашникова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Практические стрельбы проходят на полигоне армейского корпуса ВВО «Троицкий», где под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции, военнослужащие мотострелковых подразделения выполняют боевые стрельбы из 7,62-мм пулемётов «Калашникова».
Стрельба выполняется из различных положений, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий, а также другие, естественные и искусственные укрытия. Военнослужащие поражают мишени, имитирующие огневые точки и живую силу условного противника.
В ходе проведения занятий по боевой подготовке свой опыт, мотострелкам гвардейского армейского корпуса ВВО, передают опытные офицеры и участники специальной военной операции, который они получили при выполнении боевых задач.
