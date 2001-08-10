Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной библиотеке Сахалина открылась выставка «Национальное достояние». Экспозиция познакомит островитян с историей Третьяковской галереи и ее создателем Павлом Третьяковым.

Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, выставка приурочена к 170-летию одного из главных музеев национального искусства России. Организаторы объединили в экспозиции 56 документов – художественные альбомы, монографии и статьи из периодической печати. Посетители увидят издания, которые раскрывают историю создания знаменитой галереи. Особое место занимает книга Елены Евстратовой «Павел Третьяков и его знаменитая галерея. Собрание живописи». Она рассказывает о том, кто собрал бесценные живописные сокровища и как возник музей. Экспозиция также знакомит с личностью Павла Третьякова – предпринимателя, мецената и коллекционера. Более сорока лет его собирательской деятельности привели к появлению первого в России общедоступного художественного музея.

Среди недавних поступлений в библиотеку – альбом-каталог «Пять веков русского искусства». Он охватывает период с XVI до начала XX века и показывает эволюцию отечественного искусства. Кроме художественных альбомов, библиотекари предложат посетителям журналы «Русское искусство», «Галерея» и «Русский мир». Часть изданий люди смогут взять на дом. Остальные материалы представят для работы в читальном зале. После завершения выставки книги останутся в фонде библиотеки и станут доступны всем читателям.

Выставка расположена в зале имени Антона Чехова на втором этаже СахОУНБ. Она будет работать до 10 сентября. Вход свободный.