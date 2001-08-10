Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной библиотеке Сахалина открылась выставка «Национальное достояние». Экспозиция познакомит островитян с историей Третьяковской галереи и ее создателем Павлом Третьяковым.
Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, выставка приурочена к 170-летию одного из главных музеев национального искусства России. Организаторы объединили в экспозиции 56 документов – художественные альбомы, монографии и статьи из периодической печати. Посетители увидят издания, которые раскрывают историю создания знаменитой галереи. Особое место занимает книга Елены Евстратовой «Павел Третьяков и его знаменитая галерея. Собрание живописи». Она рассказывает о том, кто собрал бесценные живописные сокровища и как возник музей. Экспозиция также знакомит с личностью Павла Третьякова – предпринимателя, мецената и коллекционера. Более сорока лет его собирательской деятельности привели к появлению первого в России общедоступного художественного музея.
Среди недавних поступлений в библиотеку – альбом-каталог «Пять веков русского искусства». Он охватывает период с XVI до начала XX века и показывает эволюцию отечественного искусства. Кроме художественных альбомов, библиотекари предложат посетителям журналы «Русское искусство», «Галерея» и «Русский мир». Часть изданий люди смогут взять на дом. Остальные материалы представят для работы в читальном зале. После завершения выставки книги останутся в фонде библиотеки и станут доступны всем читателям.
Выставка расположена в зале имени Антона Чехова на втором этаже СахОУНБ. Она будет работать до 10 сентября. Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
10:09 21 Мая На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 22 Мая "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?