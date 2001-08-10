Дмитрий Медведев: "Попытки спрятать партийный политический статус будут жёстко пресекаться"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Председатель партии Дмитрий Медведев напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от «Единой России» является членство в партии или принадлежность к институту её сторонников
Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями, подчеркнул Дмитрий Медведев.
«Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом «Единой России», то он должен подтвердить серьёзность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, её статус и опыт, но и разделяет её ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жёстко пресекаться», — акцентировал он.
Из более чем пяти тысяч кандидатов избиратели смогут выбрать тех, кто представит их интересы в Госдуме, сообщил Председатель «Единой России».
«С марта участники нашей партийной процедуры вели работу в регионах, и жители уже имеют представление о том, кто действительно достоин права претендовать на депутатский мандат», — отметил он.
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.
Регистрация избирателей завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.
