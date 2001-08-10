Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения привело к уголовному преследованию 37-летней жительницы Южно-Сахалинска и 46-летнего мужчины из Холмска. В обоих случаях полицейские остановили водителей с явными признаками опьянения, а проверка по базам данных показала, что нарушители уже привлекались за аналогичные деяния ранее.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД, первый случай произошел в областном центре. Инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением 37-летней женщины. Сотрудники полиции заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование зафиксировало 0,796 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Проверка по базам данных выявила факт предыдущего привлечения женщины к ответственности за аналогичное нарушение. Правоохранители возбудили в отношении гражданки уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Сотрудники полиции изъяли автомобиль нарушительницы.

Второй эпизод полицейские зарегистрировали в Холмске. Там инспекторы остановили 46-летнего мужчину. Исследование показало 1,182 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Правоохранители установили, что ранее гражданин уже получал административное наказание по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за аналогичное правонарушение. Несмотря на это, он снова сел за руль в нетрезвом виде. Закон расценивает такой поступок как уголовно наказуемое деяние. В настоящее время полицейские проводят по данному факту процессуальную проверку.