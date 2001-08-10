16-летний подросток угнал мопед в Южно-Сахалинске, чтобы покататься

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска раскрыли угон мопеда. Злоумышленником оказался ранее судимый 16-летний подросток.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, выяснилось, что несовершеннолетний фигурант прогуливался по дворам областного центра с целью найти транспортное средство, чтобы на нём «покататься». В одном из дворов он приметил припаркованный мопед, в замке зажигания которого были оставлены ключи. Убедившись, что рядом никого нет, подозреваемый сел за руль и скрылся.

Причинённый владельцу ущерб составил 15 тысяч рублей. Транспортное средство было оперативно найдено сотрудниками полиции, изъято и возвращено законному владельцу.

В отношении несовершеннолетнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Как сообщили ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.