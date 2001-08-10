Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк проведёт для посетителей серию бесплатных мероприятий в субботу и воскресенье. Участие во всех программах не требует доплат – гости оплачивают только входной билет. Организаторы подготовили развлечения как для детей, так и для взрослых.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации зоопарка, 18 апреля в 12:00 стартует интерактивная программа «Саванна – мировое сокровище». Ведущие приглашают гостей на увлекательное сафари. Участники проследят цепочку жизни в хрупком мире саванны, научатся расшифровывать тайные знаки, которые животные оставляют друг другу, и поймут язык поз и движений. Специалисты также расскажут о том, как маскируются, охотятся и спасаются обитатели саванн. Место встречи – у главного входа перед экспозицией «Приматы».
В 14:00 того же дня сотрудники зоопарка начнут познавательную программу «От тайги до тундры: богатство России». Гости отправятся в прошлое, чтобы проследить формирование современных тайги и тундры. Посетители узнают, как животные приспосабливались к холоду и почему многие из них исчезли после отступления ледника. На протяжении путешествия участников ждут задания, которые приведут их к потомкам древних зверей, прошедших долгий путь эволюции. Место встречи – также у главного входа перед экспозицией «Приматы».
18 апреля в 15:00 состоится показательное кормление северных оленей. Сотрудники зоопарка познакомят гостей с удивительным животным, у которого рога носят и самцы, и самки. Специалисты напомнят, что охотский подвид дикого северного оленя занесён в Красную книгу Сахалинской области. В зооботаническом парке содержат представителей одомашненного подвида, но и они смогут удивить посетителей. Место встречи – вольер оленей.
На следующий день, 19 апреля, в 15:00 сотрудники проведут показательное кормление беличьих саймири. Специалисты объяснят гостям, почему одно из названий этих цепкохвостых обезьянок – «мёртвая голова», и расскажут о других примечательных чертах животных. Место встречи – экспозиция «Приматы».
