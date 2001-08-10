Школьникам Южно-Сахалинска рассказали о лесном богатстве Сахалине
Сахалинская областная универсальная научная библиотека провела для учащихся 8 класса школы №5 интерактивное занятие «Лесное богатство Сахалина: охрана лесных массивов». Мероприятие состоялось 16 апреля в рамках Дня экологических знаний и посвятили сохранению лесных богатств региона. Организаторы превратили встречу в интеллектуальный турнир «ЭкоЗнания» с лекционной частью и командным квизом.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, занятие началось с лекции. Участники узнали об уникальности сахалинских лесов, их роли в экосистеме региона и многообразии редких видов флоры и фауны. Лектор уделил особое внимание лилии Глена – эндемику, который произрастает на Сахалине и Курильских островах. Сотрудники библиотеки напомнили школьникам о простых, но важных правилах поведения в лесу: не оставлять мусор, бережно относиться к огню, ведь в природе человек – лишь гость.
После теоретической части организаторы разделили ребят на пять команд с оригинальными названиями: «Пикачу», «Утка the Best», «Золотая рыбка», «Слабейшие» и «Брутальные Бананы». Для участников провели интеллектуальный турнир из четырёх раундов. Вопросы варьировались от географических («Какая самая длинная река в Европе?») до нестандартных логических задач. Например, один из вопросов звучал так: «Около 35 миллиардов кВт·ч электроэнергии ежегодно затрачивается на рассылку ЭТОГО. Этого хватило бы для электроснабжения 2,5 миллионов жилых домов. О какой рассылке идёт речь?». Правильный ответ – СПАМ. Ежегодно в мире отправляют сотни миллиардов нежелательных писем. Их передача, обработка антиспам-системами и хранение на серверах требуют огромных энергозатрат – около 35 млрд кВт·ч в год. Этот пример наглядно демонстрирует, как цифровая сфера влияет на экологию планеты.
По итогам квиза команды «Слабейшие» и «Пикачу» разделили первое место, набрав по 24 балла. Третье место заняла «Утка the Best» с 21 баллом, далее расположились «Брутальные Бананы» (20 баллов) и «Золотая рыбка» (18 баллов). Библиотекарь Виктор Старовойтов, который выступил организатором мероприятия, отметил, что формат интерактивного занятия с элементами игры позволил ребятам услышать важную информацию и по-настоящему включиться в тему. Участники ушли с зарядом экологической осознанности и неподдельным интересом к вопросам сохранения природы родного края.
