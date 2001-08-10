Полиция Сахалина задержала 18-летнего москвича за обслуживание сим-боксов для мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Сахалина задержали 18-летнего жителя Москвы, который обеспечивал работу сим-боксов для телефонных мошенников на Дальнем Востоке. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, молодой человек налаживал узлы связи в Хабаровске и Южно-Сахалинске, а затем планировал вылететь в Благовещенск. Стражи порядка арестовали его во время поездки в аэропорт на такси.

В начале марта 2026 года подозреваемый искал лёгкий заработок и откликнулся на предложение в мессенджере. Куратор объяснил юноше суть работы: тот должен был перемещаться по городам России, арендовать квартиры, устанавливать специальное оборудование и поддерживать его бесперебойную работу. За каждый день работы наниматель обещал платить 12 тысяч рублей. Москвич заполнил анкету, указал личные данные и сведения о родственниках, отправил фото паспорта и получил через курьерскую доставку GSM-шлюзы, два ноутбука и камеры видеонаблюдения.

Сначала молодой человек отправился в Хабаровск, где на двух съёмных квартирах наладил работу узлов связи и подключил камеры для дистанционного наблюдения. Затем он прибыл в Южно-Сахалинск, забрал уже размещённое оборудование в одном из жилищ и установил его на двух новых адресах. Ежедневно подозреваемый приходил на эти квартиры для проверки техники. Через некоторое время он отключил и запаковал всё оборудование – по указанию куратора юноша должен был вылететь с ним в Благовещенск. Однако полицейские задержали москвича в такси по пути в аэропорт.

Следователь СУ УМВД России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают расследование противоправной деятельности задержанного и устанавливают организаторов схемы.