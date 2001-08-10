Сахалинцев приглашают на чемпионат ДФО по греко-римской борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе пройдет в Южно-Сахалинске с 25 по 26 апреля 2026 года. Сто пятьдесят спортсменов из семи регионов Дальнего Востока примут участие в состязаниях.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, организаторы проведут церемонию открытия 26 апреля в 11:00. Сами соревнования начнутся в 10:00 того же дня. Борцы представят Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, а также Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края.

Спортсмены и зрители встретятся в СШОР по греко-римской борьбе по адресу: улица имени А.М. Горького, 7/1. Организаторы сделали вход для зрителей бесплатным. Для прохода потребуется QR-код. Зрители смогут получить его на сайте https://sakhticket.ru/. Сотрудники министерства спорта откроют бронирование билетов с 16 апреля.

Министерство спорта приглашает жителей и гостей областного центра насладиться зрелищными поединками. Схватки сильнейших борцов Дальнего Востока обещают стать ярким спортивным событием весны 2026 года.