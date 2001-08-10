За выходные на Сахалине полицейские задержали более 20 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За выходные дни на Сахалине произошло три дорожных аварии с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 504 нарушения правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, инспекторы задержали и отстранили от руля 22 водителей в состоянии опьянения. Еще 52 нарушителя сели за руль без прав либо лишились их по решению суда. Полицейские поместили на спецстоянку 32 автомобиля.

Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 45 водителей за тонировку стекол. Шестерых автомобилистов наказали за езду на незарегистрированных машинах. Инспекторы составили протоколы на трех нарушителей за технические неисправности транспорта.

Двое водителей нарушили правила применения ремней безопасности. Один человек перевозил ребенка без специального кресла. Шестерых нарушителей оштрафовали за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку. Один водитель выехал на встречную полосу, а один пешеход нарушил ПДД.

Кроме того, полицейские составили 28 административных материалов на водителей, которые вовремя не заплатили штрафы ГИБДД.